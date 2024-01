Elanco Animal Health Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 15,3, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 18,02, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Das Gesamtbild führt so zu einem Rating von "Gut".

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 % beträgt die Dividendenrendite von Elanco Animal Health 0 %, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Trotz einer kaum veränderten Stimmung in den letzten Wochen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke hingegen weist auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Gut"-Rating für die Elanco Animal Health-Aktie ergibt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 13,79 Prozent darstellt. Somit erhält Elanco Animal Health ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.