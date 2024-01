Elanco Animal Health Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Elanco Animal Health hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 21,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,14 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Elanco Animal Health eine Outperformance von +21,51 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 10,43 Prozent, und Elanco Animal Health lag mit 11,23 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Elanco Animal Health-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 17 USD, was ein Aufwärtspotential von 16,92 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,54 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,54 USD +8,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +31,46 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Elanco Animal Health ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt auch für die Anleger-Stimmung ein "Gut"-Rating.