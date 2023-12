Elanco Animal Health Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Elanco Animal Health stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Elanco Animal Health, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,98 Prozent erzielt, was 16,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 20,89 Prozent, wobei Elanco Animal Health aktuell 23,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 187, was bedeutet, dass die Börse 187,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Elanco Animal Health zahlt. Dies sind 80 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 104, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft und daher insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Elanco Animal Health insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Kursprognose ergibt zudem ein Aufwärtspotential von 15,88 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Elanco Animal Health für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.