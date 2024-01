Elanco Animal Health Aktie: Das ist beeindruckend!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präziser und frühzeitiger Erkennung erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Elanco Animal Health jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Elanco Animal Health gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie auch dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Alles in allem wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 2 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für Elanco Animal Health abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Elanco Animal Health vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was auf eine prognostizierte Entwicklung des Aktienkurses um 14,56 Prozent hinweist. Hierfür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elanco Animal Health unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Elanco Animal Health bei 61,98, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.