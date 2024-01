Elanco Animal Health Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Elanco Animal Health hat im vergangenen Jahr insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, von denen 2 positiv, 2 neutral und keine negativ waren. In den letzten Monaten wurde die Aktie als "Gut" eingestuft, und auch die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 14,86 Prozent hin. Dementsprechend wird Elanco Animal Health insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Elanco Animal Health Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 76,22 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 33. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Wochen viele positive Meinungen und Themen rund um Elanco Animal Health gab. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Elanco Animal Health jedoch in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.