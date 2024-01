Elanco Animal Health Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Elanco Animal Health zweimal positiv und zweimal neutral bewertet, während sie keine negativen Bewertungen abgaben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Im vergangenen Monat wurde das Unternehmen ebenfalls positiv bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 10,03 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 17 USD festgelegt, was ebenfalls als positive Einschätzung betrachtet wird.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Elanco Animal Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +1,81 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor war die Rendite jedoch 3,11 Prozent niedriger, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Anlegerbewertung: In den letzten zwei Wochen wurden Elanco Animal Health von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Diskussionen der letzten Tage aufgetaucht sind. Insgesamt ermöglicht die Anlegerstimmung daher auch hier eine positive Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite von Elanco Animal Health liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche einen geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.