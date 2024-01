Elanco Animal Health Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Elanco Animal Health-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 2 von 4 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet, wurde die Aktie in den letzten Studien als "Gut" eingestuft. Zwei Analysten bewerteten den Titel in diesem Zeitraum als Gut, während keiner ihn als Neutral oder Schlecht einstufte. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 17 USD, was einer möglichen Steigerung um 16,12 Prozent vom letzten Schlusskurs von 14,64 USD entspricht. Basierend darauf wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird die Elanco Animal Health mit einem RSI-Wert von 24,39 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal betrachtet wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Elanco Animal Health ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 187,58 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,68 USD liegt, was eine Abweichung von +37,08 Prozent zum aktuellen Kurs von 14,64 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,82 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.