Elanco Animal Health Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) von Elanco Animal Health weist auf eine überverkaufte Aktie hin, die eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (25) als auch der 25-Tage-RSI (19,25) zeigen diese Tendenz. Die technische Analyse bestätigt dies, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 39,91 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 27,24 Prozent über dem aktuellen Kurs. Beide Kennzahlen führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien signalisiert ebenfalls eine positive Einschätzung des Unternehmens. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) erscheint Elanco Animal Health jedoch überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 187,58 liegt, während das Branchen-KGV bei 104,96 liegt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.