Elanco Animal Health Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Elanco Animal Health zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 76,22 an, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf Basis dieser Werte wird die Einstufung insgesamt als "Schlecht" beurteilt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Elanco Animal Health insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotential von 14,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 228,38 eine Überbewertung im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen der Branche "Arzneimittel" auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Elanco Animal Health haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Elanco Animal Health eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.