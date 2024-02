Elanco Animal Health Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Elanco Animal Health hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Gesundheitspflege liegt die Rendite bei 21,65 Prozent, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,03 Prozent verzeichnete, liegt Elanco Animal Health mit 31,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Bild von Elanco Animal Health. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Arzneimittel) wird die Aktie von Elanco Animal Health als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 228,38, was einem Abstand von 117 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 105,19 entspricht. Aus dieser fundamentalen Perspektive ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Elanco Animal Health mit 0 Prozent 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie derzeit als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.