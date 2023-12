Elanco Animal Health Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Die Elanco Animal Health-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,44 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 13,77 USD erreicht, was einem Unterschied von +31,9 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,75 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+28,09 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Elanco Animal Health-Aktie derzeit keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent einen niedrigeren Wert darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 15,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 23,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Elanco Animal Health-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.