Elanco Animal Health Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Elanco Animal Health wird der 7-Tage-RSI mit 16,54 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 15 und bestätigt somit auch ein "Gut"-Rating. In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass Elanco Animal Health im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -2,98 Prozent aufweist, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche mit einer mittleren Rendite von 27,3 Prozent liegt Elanco Animal Health mit 30,28 Prozent deutlich darunter und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt eine langfristige Einstufung als "Neutral" und kurzfristig als "Gut"-Titel. Das mittlere Kursziel liegt bei 17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,55 Prozent bedeutet und somit eine Gesamteinschätzung als "Gut" für die Aktie von Elanco Animal Health.

