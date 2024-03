Elanco Animal Health Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Elanco Animal Health konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,1 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +50,46 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors bei 1421,6 Prozent, wobei Elanco Animal Health 1368,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den Branchen- und Sektorenvergleich.

Fundamental betrachtet ist Elanco Animal Health unserer Ansicht nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 228,38 liegt, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 136,03 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen wider, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, da die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Elanco Animal Health mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die Differenz von -2,7 Prozent zur "Arzneimittel"-Branche führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.