Elanco Animal Health Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Elanco Animal Health verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -24,59 Prozent, was mehr als 84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 92,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Elanco Animal Health mit 116,59 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elanco Animal Health bei 94, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,15 einen Wert unter dem Durchschnitt bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten haben die Aktie von Elanco Animal Health in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im vergangenen Monat wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Elanco Animal Health liegt bei 17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,81 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist für die Einschätzung einer Aktie ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Elanco Animal Health veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl bei der Analyse des Aktienkurses im Vergleich zur Branche als auch bei der Einschätzung des Anleger-Sentiments.