Elanco Animal Health Aktie: Kaum zu glauben!

Elanco Animal Health schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel, mit einem Unterschied von 2,54 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,54 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Elanco Animal Health mit einem Wert von 228,38 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 114,15. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und entsprechend als "Schlecht" empfohlen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Elanco Animal Health-Aktie beträgt derzeit 11,67 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,15 USD liegt (+38,39 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,86 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,68 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Elanco Animal Health-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Elanco Animal Health liegt bei 42,05, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Elanco Animal Health liegt bei 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.