Elanco Animal Health Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Meinung zur Elanco Animal Health-Aktie geteilter Ansicht. Zwei Analysten bewerten die Aktie als "Gut", während ein Analyst eine neutrale Einschätzung abgibt. Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 16,33 USD, was einer potenziellen Performance von 1,14 Prozent entspricht. Aufgrund des aktuellen Kursniveaus von 16,15 USD wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Elanco Animal Health in sozialen Medien berichtet. Allerdings war in den letzten Tagen eine zunehmende negative Berichterstattung über den Wert zu beobachten. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elanco Animal Health-Aktie liegt bei 42,05, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Lage mit einem Wert von 44. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu Elanco Animal Health haben negativ zugenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Einschätzung der Elanco Animal Health-Aktie, die von Analysten und Anlegern als neutral bis schlecht bewertet wird.