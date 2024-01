Elanco Animal Health Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Elanco Animal Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,65 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 19,85 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Elanco Animal Health eine Outperformance von +1,81 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Elanco Animal Health 3,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elanco Animal Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (15,45 USD) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +43,59 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+27,06 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Elanco Animal Health-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt positiv bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Elanco Animal Health daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Elanco Animal Health von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen deuten auf eine positive Anleger-Stimmung hin, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung ergibt.