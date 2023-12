Elanco Animal Health Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Elanco Animal Health-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,44 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 13,77 USD erzielt, was einer Steigerung um 31,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine positive Bewertung von "Gut" vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,75 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um 28,09 Prozent höher, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von Elanco Animal Health eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird Elanco Animal Health daher als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Elanco Animal Health liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.5 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in Bezug auf die Elanco Animal Health-Aktie. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Zusammengefasst wird die Aktie von Elanco Animal Health insgesamt als angemessen bewertet, insbesondere in Bezug auf die Anlegerstimmung.