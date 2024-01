Elanco Animal Health Aktie: Hammer-Nachricht!

Elanco Animal Health erhält positive Analystenbewertungen

Elanco Animal Health erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Analysten haben erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben, wobei die durchschnittliche Empfehlung für Elanco Animal Health aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,84 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie. Somit erhält Elanco Animal Health insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse deutet auf positive Entwicklung hin

Die technische Analyse zeigt, dass die Elanco Animal Health derzeit positiv einzustufen ist, da der GD200 des Wertes bei 10,73 USD liegt und der Kurs der Aktie (14,55 USD) um +35,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 12,03 USD um +20,95 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Aktienkurses als "Gut".

Anlegerstimmung und soziale Medien

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Dividende unterdurchschnittlich

Elanco Animal Health weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.48%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass Elanco Animal Health gemäß der Analystenbewertung und der technischen Analyse positiv einzustufen ist, während die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist.