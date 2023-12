Elanco Animal Health Aktie: Gigantischer Hammer!

Elanco Animal Health: Aktienanalyse und Empfehlungen

Die Analyse der Aktie von Elanco Animal Health zeigt, dass die Einschätzungen der Analysten insgesamt positiv ausfallen. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats deuten auf eine positive Einschätzung hin, mit 2 positiven und 0 neutralen Bewertungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 17 USD, was einem Potenzial von 24,36 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Elanco Animal Health jedoch als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 187,58 um 80 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel". Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Elanco Animal Health als überverkauft betrachtet wird, sowohl im 7-tägigen als auch im 25-tägigen Zeitraum. Diese Indikatoren führen zu einer Bewertung als "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Elanco Animal Health daher gemischte Bewertungen, wobei die kurzfristigen Analysteneinschätzungen positiv ausfallen, während fundamentale und langfristige Faktoren eher negativ bewertet werden. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.