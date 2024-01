Elanco Animal Health Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung und das Interesse an Elanco Animal Health in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Elanco Animal Health 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (34,43 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,07 Punkte) zeigen an, dass Elanco Animal Health aktuell als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Elanco Animal Health-Aktie bei 15,18 USD liegt, was einer Entfernung von +35,78 Prozent vom GD200 (11,18 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit 13,69 USD einen Abstand von +10,88 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Zusammenfassend wird die Aktie von Elanco Animal Health aufgrund der genannten Punkte insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.