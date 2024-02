Elanco Animal Health Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Elanco Animal Health in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen über Elanco Animal Health waren deutlich geringer als üblich, was auf ein abnehmendes Interesse der Anleger hindeutet und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Elanco Animal Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,54 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Analysten sind langfristig eher optimistisch in ihrer Einschätzung der Elanco Animal Health-Aktie und vergeben insgesamt 2 positive, 1 neutrale und keine negative Bewertung. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Elanco Animal Health, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Elanco Animal Health mit einem Wert von 228,38 deutlich teurer bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Das Branchen-KGV liegt bei 114,15, was zu einer Überbewertung von 100 Prozent führt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.