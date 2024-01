Elanco Animal Health Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Diskussionen über Elanco Animal Health in den sozialen Medien spiegeln die allgemeine Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Auch wurden überwiegend positive Themen über den Wert diskutiert. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Elanco Animal Health aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Aus technischer Sicht wird die Elanco Animal Health derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,73 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +35,6 Prozent (14,55 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 12,03 USD zeigt eine Abweichung von +20,95 Prozent. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Elanco Animal Health liegt bei 55,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,12 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Elanco Animal Health insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Analysten haben auch kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben, die ebenfalls "Gut" ausfällt. Die durchschnittliche Kursprognose von 17 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 16,84 Prozent hin, wodurch auch hier eine "Gut"-Empfehlung vorliegt. Insgesamt erhält Elanco Animal Health somit eine "Gut"-Bewertung aus Analystensicht.