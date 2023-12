Elanco Animal Health Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Elanco Animal Health zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 10,43 USD und einen aktuellen Aktienkurs von 13,66 USD. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +30,97 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,68 USD, was einer Distanz von +27,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Elanco Animal Health mit -2,98 Prozent mehr als 63 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 92,91 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Elanco Animal Health mit 95,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Elanco Animal Health-Aktie liegt bei 16, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (23,67) zeigt sich eine Überverkauft-Situation, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Elanco Animal Health.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Arzneimittel". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Elanco Animal Health-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.