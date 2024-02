Elanco Animal Health Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat Elanco Animal Health eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Arzneimittel verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,84 Prozent, wobei Elanco Animal Health mit 31,49 Prozent deutlich über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Elanco Animal Health beträgt derzeit 36,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,54 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elanco Animal Health liegt bei 228,38, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 113 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Elanco Animal Health derzeit auf 11,64 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 16,25 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,79 USD, was einer Distanz von +9,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird Elanco Animal Health aufgrund dieser Bewertungen mit "Gut" bewertet.