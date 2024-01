Elamex de CV Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Elamex De Cv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,86 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2 USD liegt, was einer Abweichung von -30,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachten des GD50, der aktuell bei 2 USD liegt, zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Elamex De Cv haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Elamex De Cv hat in den sozialen Medien in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge gezeigt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Elamex De Cv, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Elamex De Cv zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Elamex De Cv-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.