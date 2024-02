Elamex de CV Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Elamex De Cv-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine Abweichung von -5,21 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,11 USD auf den aktuellen Kurs von 2 USD. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (2 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Elamex De Cv-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Elamex De Cv in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Elamex De Cv liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anlegerunterhaltungen in Bezug auf das Unternehmen Elamex De Cv waren weder positiv noch negativ. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Elamex De Cv-Aktie.