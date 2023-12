El Puerto de Liverpool Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, bewertet die Bewegungen des Aktienkurses der El Puerto De Liverpool Sab De Cv innerhalb von 7 Tagen und stellt sie in Relation zur Gesamtbewegung. Bei einem RSI von 0 wird die Situation als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 0, was weiterhin auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral" für die El Puerto De Liverpool Sab De Cv. Der GD200 verläuft bei 107,72 MXN, während der aktuelle Kurs bei 113 MXN liegt, was einer Abweichung von +4,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 98,3 MXN, was einer Abweichung von +14,95 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass sich die Stimmung für El Puerto De Liverpool Sab De Cv in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber El Puerto De Liverpool Sab De Cv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und an zwei Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

