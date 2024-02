El Pollo Loco Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der El Pollo Loco-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,2 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,24 USD weicht um +0,43 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,96 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +3,13 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die El Pollo Loco-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für El Pollo Loco 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die El Pollo Loco-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem Wert für den RSI7 von 44,23 und einem Wert für den RSI25 von 42,69. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte die El Pollo Loco-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,34 Prozent, was eine Underperformance von -14,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von El Pollo Loco mit -14,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.