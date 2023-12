Ekobot AB Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Ekobot wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ekobot also positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ekobot derzeit bei 1,75 SEK liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs einen Abstand von -65,03 Prozent hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -34,89 Prozent liegt. Insgesamt fällt das Urteil für Ekobot auf Basis der technischen Analyse also negativ aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ekobot eher neutral diskutiert, wobei überwiegend neutrale Stimmungen herrschten. Aktuell gibt es jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments positiv bewertet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz mittelmäßig ist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung erkennbar sind. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Ekobot in diesem Punkt. Insgesamt wird die Aktie also neutral bewertet.

Insgesamt erhält Ekobot gemischte Bewertungen, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse jedoch auf negative Signale hindeutet. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.