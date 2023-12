Ekobot AB Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Aktie von Ekobot zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,72 SEK, während der Kurs der Aktie bei 0,612 SEK liegt, was einer Abweichung von -64,42 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,92 SEK, was einer Abweichung von -33,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse, dass die Stimmungslage als "Neutral" einzustufen ist. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Ekobot die Note "Neutral" zugeordnet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ekobot von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 5,42 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Gut".