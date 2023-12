Ekitan & Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese sogar verstärken oder umdrehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ekitan & wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt und das Signal wird als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ekitan & liegt der RSI7 aktuell bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Infolgedessen erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz und daher erhält die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Ekitan & derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 408,69 JPY, während der Kurs der Aktie bei 317 JPY liegt, was einer Abweichung von -22,44 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -9,34 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.