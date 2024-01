Eiwa-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktie von Eiwa wird von Experten positiv bewertet. Der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1604,54 JPY, was einer Abweichung von +24,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (2000 JPY) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1849,34 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,15 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen und keiner negativen Diskussion. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eiwa gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Werte. Der RSI7 liegt bei 19,65 und der RSI25 bei 22,96, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Eiwa wird ebenfalls als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung gering ist. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhält die Aktie von Eiwa somit positive Bewertungen aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Relative Strength-Index, während das langfristige Stimmungsbild neutral ausfällt.