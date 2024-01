Eiwa Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Anleger-Stimmung bei Eiwa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt momentan bei 1,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Eiwa überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem Wert von 16,99, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Eiwa zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Eiwa hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Eiwa positiv bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +27,5 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird positiv bewertet, mit einer Differenz von +10,56 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis "Gut" bewertet wird und das langfristige Stimmungsbild sowie die technische Analyse ebenfalls positiv ausfallen.