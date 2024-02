Eiwa Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Eiwa diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Eiwa beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Eiwa wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Eiwa-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eiwa bei 1698,48 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2008 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1944,1 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".