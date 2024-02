Eisen und Huettenwerke Aktie: Das kann keiner glauben

Eisen Und Huettenwerke-Aktie unterbewertet und mit neutraler Dividendenrendite

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eisen Und Huettenwerke liegt bei 20,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,8 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit einen Wert von 4,29 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,14 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Eisen Und Huettenwerke im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,25 Prozent erzielt, was 21,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eisen Und Huettenwerke als neutral eingestuft wird, da der RSI7 bei 45,71 und der RSI25 bei 47,5 liegen. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Eisen Und Huettenwerke-Aktie derzeit unterbewertet ist und eine neutrale Dividendenrendite aufweist. Trotzdem hat sie eine überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung und wird daher insgesamt positiv bewertet.