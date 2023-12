Eisen und Huettenwerke Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Dividendenrendite der Aktie von Eisen Und Hüttenwerke beträgt aktuell 4,29 %, was 1,06 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau ist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 10,68 EUR, während der aktuelle Kurs bei 10,5 EUR liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 10,9 EUR, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Eisen Und Hüttenwerke eine Performance von 20,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um 8,02 Prozent, was einer Überrendite von +12,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Eisen Und Hüttenwerke als "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.