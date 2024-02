Eisen und Huettenwerke Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten 12 Monaten konnte Eisen und Hüttenwerke eine Performance von 4,25 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt um -18,3 Prozent gefallen sind, einer Outperformance von +22,55 Prozent entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -18,3 Prozent, wobei Eisen und Hüttenwerke 22,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Jedoch wurde Eisen und Hüttenwerke in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Eisen und Hüttenwerke hat aktuell einen RSI-Wert von 58,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eisen und Hüttenwerke bei 20,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,06 liegt. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.