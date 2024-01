Eisai Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Eisai":

Die Eisai-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse aktuell als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8079,36 JPY, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs (7052 JPY) um -12,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7314,22 JPY, was einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,64 auf, was 35 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (30,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Eisai bei -17,84 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -7,11 Prozent, wobei Eisai mit 10,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Eisai-Aktie, wobei die technische und fundamentale Analyse auf "Schlecht" hinweisen, während das Sentiment und der Buzz als "Gut" bewertet werden.