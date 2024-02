Eisai Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Eisai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittswert des Schlusskurses von 8060,93 JPY aufgewiesen, was einer Abweichung von -23,59 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 6159 JPY entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 6981,6 JPY weist mit einem aktuellen Schlusskurs von -11,78 Prozent eine Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Eisai mit -18,04 Prozent um mehr als 20 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,76 Prozent, wobei Eisai mit 10,28 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 39, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Eisai 39,76 Euro zahlt, was 75 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 158, wodurch der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,54 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,37 Prozent (Branche: Arzneimittel). Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.