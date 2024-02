Eisai Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eisai liegt derzeit bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Eisai zahlt. Dies ist 39 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche. Deshalb wird der Titel als überbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung für Eisai hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Eisai im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,04 Prozent erzielt, was 19,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -8,05 Prozent, was Eisai 9,99 Prozent unter diesem Wert platziert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Eisai liegt bei 74,82, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 78,19 und bestätigt ebenfalls die "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie von Eisai.