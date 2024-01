Eisai Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Eisai":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Eisai zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 1,4, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Eisai beträgt derzeit 1,96 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,42 % für Arzneimittel. Mit einer Differenz von lediglich 0,46 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird Eisai als überbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,64 gehandelt wird, was einen Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Eisai war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Eisai wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.