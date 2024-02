EisaiADR Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das japanische Pharmaunternehmen Eisai wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,64 über dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 28,94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Eisai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -10,42 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Eisai um 20,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Eisai-Aktie (6300 JPY) sowohl dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (8066,7 JPY) als auch dem der letzten 50 Handelstage (7107,44 JPY) deutlich unterlegen ist. Daher wird die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Eisai durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Bewertung für die Eisai-Aktie sowohl auf fundamentalen, performancebezogenen als auch sentimentalen Kriterien.