Einzigartige Integration der next generation Whistleblowing-Plattform SpeakUp® in die CRISAM® GRC-Plattform

Hamburg (ots) -People Intouch, der führende Anbieter von Whistleblowing-Lösungen, und CRISAM®, die innovative GRC-Software, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um eine bahnbrechende Integration von Whistleblowing-Funktionen in die leistungsstarke Governance-, Risiko- und Compliance-Plattform von CRISAM® zu ermöglichen.In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend mit Risiken und behördlichen Kontrollen konfrontiert sind, zielt die Zusammenarbeit zwischen People Intouch und CRISAM® darauf ab, Unternehmen mit passenden Werkzeugen auszustatten. Damit sollen Risiken effektiv identifiziert, verwaltet und gemindert werden. Gleichzeitig kann mit SpeakUp® & CRISAM® ein sicheres und ethisches Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter bereitgestellt werden.Die Integration der Whistleblowing-Lösung SpeakUp® von People Intouch in die Risikomanagement-Plattform von CRISAM® wird es Organisationen ermöglichen, Unternehmensrisiken besser zu managen. Es ist erwiesen, dass Whistleblowing-Meldungen eine wichtige Datenquelle für ein effektives Risikomanagement sind.Zu den wichtigsten Merkmalen der integrierten Lösung gehören:1. Whistleblowing Integration: Die SpeakUp®-Lösung der nächsten Generation von People Intouch lässt sich nahtlos in die GRC-Plattform von CRISAM® integrieren, so dass Mitarbeiter Bedenken anonym melden können, was Vertrauen und Sicherheit gewährleistet.2. Zentralisiertes Risikomanagement: Zugriff auf eine zentrale, einheitliche Plattform zur Verwaltung von Risiken und Hinweisgebern, die einen ganzheitlichen Überblick über potenzielle Bedrohungen bietet und eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit fördert.3. Real-time Analytics und Insights: Nutzen Sie fortschrittliche Datenanalysen, um aufkommende Risikotrends und -muster zu erkennen, damit Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen und fundierte Entscheidungen treffen können.4. Regulatorische Compliance: Sicherstellung der Einhaltung von Branchenvorschriften wie dem deutschen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), dem IDW PS 340 n.F. und dem ISO 31000.Zur Partnerschaft fokussiert Maurice Canisius, CEO von People Intouch, die Vorteile: "Wir freuen uns, mit CRISAM zusammenzuarbeiten und Unternehmen eine bahnbrechende Lösung anzubieten, die Whistleblowing nahtlos in ihr gesamtes Risikomanagement integriert. Dieses einzigartige Angebot wird Organisationen in die Lage versetzen, eine Kultur der Ethik, der Compliance und der Risikominderung zu fördern und damit letztlich ihren Ruf und das Vertrauen ihrer Stakeholder zu schützen."Andreas Schmitz und Tim-Benjamin Bohmfalk, beide Geschäftsführer bei CRISAM®, sind überzeugt: "Durch die Kombination der hochmodernen Risikomanagement-Funktionen von CRISAM® mit der zukunftsweisenden Whistleblowing-Lösung von People Intouch bieten wir Unternehmen ein leistungsfähiges Instrumentarium, um Risiken proaktiv anzugehen und ein sicheres und ethisches Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Integration kritischer Komponenten von Governance, Risiko und Compliance dar."Die integrierte Lösung von People Intouch und CRISAM® ist seit dem 21. Juni 2023 für Kunden verfügbar. Um mehr über die Partnerschaft und die innovative Lösung für Whistleblowing und Risikomanagement zu erfahren, besuchen Sie peopleintouch.com oder crisam.netAbout People IntouchDas 2004 gegründete Unternehmen People Intouch mit Hauptsitz in Amsterdam ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Whistleblowing-Software. Wir glauben nicht an die traditionelle Herangehensweise an das Thema Whistleblowing und möchten unseren Kunden dabei helfen, über die Einhaltung von Vorschriften auf Papier hinauszugehen. Wenn sich die Mitarbeiter sicher genug fühlen, um ihre Meinung zu sagen, braucht niemand zu pfeifen. Unsere Softwarelösung SpeakUp® ermöglicht es den Mitarbeitern, von überall auf der Welt, in jeder Sprache und in völliger Anonymität Meldungen zu machen. Indem wir uns auf die Schaffung eines Dialogs konzentrieren, helfen wir Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern zu sprechen und ein sichereres Arbeitsumfeld zu schaffen. Unser einzigartiger Ansatz für Whistleblowing wird von vielen führenden europäischen multinationalen Unternehmen wie Nestlé, Randstad, KLM, Skanska, Polestar, Sweco und HILTI geschätzt.About CRISAM®Bei der GRC-Softwarelösung CRISAM® handelt es sich um eine intuitiv bedienbare Plattform, die alle Ansprechpartner des Risikomanagementprozesses entsprechend in einem geführten Workflow unterstützt. Als führender Anbieter für AI-gestützte GRC-Lösungen und dank der einzigartigen User-Experience (UX) setzen namhafte Unternehmen aller Branchen, wie Wintershall Dea, DRÄGER, die Deutsche Flugsicherung DFS und STADA auf CRISAM®. CRISAM® ist die state-of-the-art-Lösung für Risikomanagement, ISMS, BCM, Audit, IKS sowie Compliance Management. Unsere Lösung unterstützt alle Standards, wie die ISO31000 oder den neuen Prüfungsstandard IDW PS 340 n.F. mit unserer integrierten Monte Carlo Simulation. 