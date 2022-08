Einzelhandelsgewinne vor der letzten Etappe der Q2-Berichtssaison

Die Berichtssaison für das zweite Quartal geht am Ende dieser Woche zu Ende. Das Gewinnwachstum der S&P 500-Unternehmen verlangsamte sich auf einen mittleren einstelligen Bereich, aber das sollte angesichts des vielfältigen Gegenwinds, dem die Unternehmen im Quartal ausgesetzt waren, keine Überraschung sein. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Einzelhandelsergebnisse fielen meist besser aus als befürchtet. Walmart, Inc. (NYSE:WMT), Home Depot,… Hier weiterlesen