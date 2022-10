Eintritt in den europäischen Markt: XCMG Crane legte auf der bauma 2022 in München einen beeindruckenden Auftritt hin

München (ots/PRNewswire) -Auf der alle drei Jahre stattfindenden Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfand, sorgte XCMG Crane mit vier Premium-Kranreihen für einen beeindruckenden Auftritt, darunter der XCT45_E, der XCR55L5_E, der XCA60EV und der XCA130_E. Die breite Palette von Produktmodellen, darunter ein Kranwagen, ein New-Energy-Kran, ein All-Terrain-Kran und ein Geländekran, wird der spezialisierten und angepassten Forschung und Entwicklung auf dem europäischen Markt neuen Schwung verleihen. Dies zeigt auch die Entschlossenheit und Zuversicht von XCMG Crane in die zeitgleiche Entwicklung mehrerer Produktlinien.XCMG konzentriert sich seit Langem auf die Bereiche Hightech, neue Energien und emissionsarme Wirtschaft. Zudem hat das Unternehmen an der grünen und innovativen Entwicklung festgehalten. Auf der diesjährigen Fachmesse bauma wird XCMG weltweite Anwender mit dem All-Terrain-Hybridkran XCA60EV begeistern – dem weltweit ersten seiner Art. Mit seinem 48 Meter langen Ausleger kann der New-Energy-Kran bis zu 60 Tonnen heben. Und auch seine Beschleunigungsleistung, seine Steigfähigkeit und sein Kraftstoffverbrauch haben neue Dimensionen erreicht.Der XCA60EV bietet einen komplett emissionsfreien Elektrobetrieb. 400V AV ermöglicht Plug-and-Play. Dank der Kombination aus 170-kW-Motor und Superpower-Aufladung eignet er sich für Arbeitsbedingungen jeder Art. Im Hinblick auf seinen Antrieb ist der XCA60EV zweimotorig (Kraftstoffantrieb und Motor) und erreicht eine Leistung von bis zu 400 kW. Das Drehmoment wird intelligent verteilt, um den Motor mit möglichst geringem Ölverbrauch zu steuern. Der XCA60EV ist mit mehreren Lademöglichkeiten ausgestattet, darunter AC, DC und ein 50 Meter langes Ladekabel.Daneben wird auf der Fachmesse ein weiterer Kran vorgestellt – der All-Terrain-Kran XCA130_E, der beliebteste XCMG-Kran in Europa. Seit seiner Einführung auf dem europäischen Markt vor etlichen Jahren konnte dieser Kran eine große Zahl treuer Anwender gewinnen. Seinen weithin bekannten guten Ruf verdankt der XCA130_E nicht nur einem beeindruckenden Äußeren, sondern vor allem seinen wettbewerbsfähigen Konfigurationen. Der fünfachsige Kran mit sechs Gelenken und beweglichem Arm zeichnet sich durch hohe Verkehrstauglichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Das von XCMG eingeführte hochbelastbare Einzelquer-Einzelradaufhängungssystem mit einer maximalen Auslegerlänge von 94,5 Metern trägt dazu bei, die Betriebsstabilität des XCA130_E um 19 Prozent und die Verkehrstauglichkeit auf unwegsamem Gelände um 60 Prozent zu verbessern.Als Premium-Markt für Baumaschinen hat Europa einen hohen Bedarf an Geländekranen. Auf der bevorstehenden Fachmesse wird auch der XCR55L_E vorgestellt. Dank spezieller selbsteinstellender Multimodus-Lenktechnik erfüllt dieser Kran die baulichen Anforderungen von engen Baustellen. Das von XCMG entwickelte neuartige energiesparende Hydrauliksystem, ein effizientes Drehmomentwandler-System und ökologische Funktionen machen den Kranbetrieb umweltfreundlicher und energiesparender. Mit verschiedenen smarten Technologien ermöglicht der XCR55L5_E eine intelligente und sichere Handhabung für Kranfahrer. Dazu gehören die automatische Planung des Arbeitsaufbaus, die Selbstdiagnose von Störungen sowie aktiver Verkehrsschutz.Das wichtigste Produkt im Sortiment der XCMG-Kranfahrzeuge, die auf dieser Fachmesse vorgestellt werden, ist der XCT45_E. Er ist mit einem vierachsigen IVECO-Fahrgestell ausgestattet, das sich mit ausgezeichneter Verkehrsfähigkeit an das unterschiedliche Gelände in Europa anpassen kann. Der Kran hat ein maximales Gesamtgewicht von 38 Tonnen und kann während der Fahrt das vollständige Gegengewicht tragen. Dank seines 35,5 Meter langen, vierteiligen Hauptauslegers, dem 8,0-Tonnen-Gegengewicht und einer Auslegerlänge von 9,5 Metern verfügt der XCT45_E über eine starke Hubkapazität.„Wir sind bereit." XCMG ist das erste chinesische Unternehmen, das seit 1992 an einer internationalen Maschinenbaumesse teilnimmt. Mit seinen digitalisierten, intelligenten und umweltfreundlichen Produktneuheiten wird XCMG die diesjährige bauma in München für Anwender aus aller Welt zu einer Maschinenbaumesse der Spitzenklasse machen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1932125/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eintritt-in-den-europaischen-markt-xcmg-crane-legte-auf-der-bauma-2022-in-munchen-einen-beeindruckenden-auftritt-hin-301663633.htmlPressekontakt:Yu Sun,+86-18652209910,sunyu6788@gmail.comOriginal-Content von: XCMG Crane, übermittelt durch news aktuell