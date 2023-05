Einladung zur Pressekonferenz zu Beginn der 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung / 12. Mai, 10 Uhr, ver.di Bezirk Mittleres Ruhrgebiet, Bochum

Berlin (ots) -Vom 12. bis zum 14. Mai 2023 wird die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit 15 gewerkschaftlichen Kooperationspartnern aus der Region die 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung (https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/HY832) an der Ruhr-Universität in Bochum abhalten. Es werden mehr als 1.500 Teilnehmende zu der Konferenz erwartet, in deren Mittelpunkt die Themen Inflation und die daraus resultierenden gewerkschaftlichen Herausforderungen, der voranschreitende Klimawandel und der notwendige Umbau der Industrie stehen.Ziel der Konferenz ist es, Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und zu diskutieren, wie mit neuen, offensiven Strategien die kommenden Auseinandersetzungen erfolgreich gemeistert werden können.Aus diesem Anlass laden wir Sie zum Pressegespräch ein:Freitag, 12. Mai 2023, 10:00 bis 11:00 Uhrver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirk Mittleres RuhrgebietUniversitätsstraße 76, 44789 BochumSaal im ErdgeschossAn dem Pressegespräch nehmen teil:Stefan Marx, Regionsgeschäftsführer, DGB Region Ruhr-MarkGabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin, ver.di NRWDr. Florian Wilde, Referent für internationale Gewerkschaftsarbeit, Rosa-Luxemburg-StiftungMarc Schneider, 2. Bevollmächtigter u. Kassierer, IG Metall Ruhrgebiet MitteModeration: Melanie Maier, Organisationssekretärin, DGB Region Ruhr-MarkPressekontakt:Jannine HamiltonPressesprecherin | Rosa-Luxemburg-Stiftung | Politische KommunikationStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org | Web: www.rosalux.deTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell