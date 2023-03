Einladung zum Pressegespräch: Stiften gegangen? Gemeinnützige Stiftungen lassen bei der Geldanlage Transparenz und Nachhaltigkeit vermissen und riskieren Konflikte mit ihrem Stiftungszweck

Berlin (ots) -Datum: Mittwoch, 29.03.2023Zeit: 11:00 UhrOrt: Virtuell (keine Voranmeldung nötig):https://zoom.us/j/99019942708?pwd=cFVjY3BZc1dvTFdwNXJ1cmZBcWdlQT09Meeting-ID: 990 1994 2708, Kenncode: 483799Zur Veröffentlichung der Studie "Im Dschungel der Finanzanlagen: Wie transparent und nachhaltig investieren deutsche Stiftungen?" lädt die Nichtregierungsorganisation Facing Finance (https://www.facing-finance.org/de/) zu einer virtuellen Pressekonferenz ein.Die vom Umweltbundesamt teilfinanzierte Studie analysiert die Internetseiten und Jahresberichte der 37 größten deutschen gemeinnützigen Stiftungen in Bezug auf Richtlinien für die Vermögensanlage. In der Summe verfügen die untersuchten Stiftungen über Finanzanlagen von mind. 30,9 Mrd. Euro.Die Studie geht den Fragen nach, wie transparent Stiftungen ihr Vermögen anlegen und inwieweit dabei soziale und ökologische Kriterien beachtet werden.Die zentralen Ergebnisse der Analyse werden im Rahmen des Pressegesprächs veröffentlicht.Anwesende GesprächspartnerInnen sind:- Thomas Küchenmeister, Facing Finance e.V., geschäftsführender Vorstand- Emilia Tafel, Facing Finance e.V., Autorin der Studie- Maik Nagel, Umweltbundesamt, Experte Sustainable Finance, fachliche Begleitung der Studie- Annekatrin Schmidt-Liedl, Baden-Württemberg Stiftung, stv. GeschäftsführerinÜber den Zoom-Link (https://zoom.us/j/99019942708?pwd=cFVjY3BZc1dvTFdwNXJ1cmZBcWdlQT09) können Sie an der Pressekonferenz teilnehmen.Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de/)und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Thomas KüchenmeisterFacing Finance e.V.Geschäftsführender Vorstandkuechenmeister@facing-finance.org+49 (0)175 4964082Emilia TafelFacing Finance e.V.Projektkoordinatorinemilia.tafel@facing-finance.org+49 (0)30 3266 1679Original-Content von: FACING FINANCE, übermittelt durch news aktuell