Einladung: Vorstellung des LichtBlick Prosumer-Reports 2023

Hamburg (ots) -Stand und Potenzial der Energiewende im Ein- und ZweifamilienhausDeutschland diskutiert leidenschaftlich über die Wärmewende. Klar ist: Die Energiewende im Ein- und Zweifamilienhaus ist zentral für die Erreichung der Klimaziele Deutschlands. Immer mehr Hausbesitzer*innen werden zu Prosumern, die Solarstrom produzieren (PROducer) und selbst für Haus, Wärme und Mobilität konsumieren (ConSUMER).LichtBlick veröffentlicht auf der Basis von Analysen der Energiemarkt-Expert*innen von EUPD Research den zweiten Prosumer-Report. Der Report beschreibt das Potenzial und den Ausbaustand der sieben Schlüsseltechnologien Solar, Heimspeicher, Wärmepumpe, Elektroauto, Wallbox, Smart Meter und Home Management System. Auch die langfristige Wirtschaftlichkeit grüner Technologien wird untersucht.Digitales Pressegespräch von LichtBlickamDienstag, den 18. Juli 2023von 10:00h bis 10:45hMit- Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs, LichtBlick- René Zerwes, Prosumer Experte, LichtBlick- Bettina Hinken, Head of Energy Service, ison- Ata Mohajer, Communication Manager (Moderation)Anmeldung:Bitte melden Sie sich unter presse@lichtblick.de für die virtuelle Pressekonferenz an. Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting zu. Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder Chat Fragen stellen.Pressekontakt:Ata Mohajer, Communication ManagerTel. 040-6360-1087, ata.mohajer@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell