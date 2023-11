++ Einladung ++ Verpackungsgesetz, Mehrwegwende und ausgezeichnete Innovationen: Wie stoppen wir die Einwegflut?

Berlin (ots) -Einladung zur Preisverleihung am 14. November 2023 um 18.30 UhrVerpackungsgesetz, Mehrwegwende und ausgezeichnete Innovationen: Wie stoppen wir die Einwegflut?Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) verleihen zum 13. Mal den Mehrweg-Innovationspreis für herausragende Leistungen zur Förderung von Mehrweg. Diese sind auch dringend nötig, denn mitten in der Novellierung des Verpackungsgesetzes und ein Jahr nach Inkrafttreten der Mehrwegangebotspflicht zeigt sich, dass insbesondere für verzehrfertige Speisen und Getränke Mehrweg noch immer die Ausnahme ist. Auch die Mehrwegquote für Getränkeverpackungen liegt mit 43 Prozent weit hinter dem im Verpackungsgesetz festgelegten Ziel von 70 Prozent. Discounter wie Aldi und Lidl bieten ausschließlich Einweg an und ignorieren politische Mehrwegvorgaben.Doch wie können wir umweltfreundliches Mehrweg zum neuen Standard machen? Welche Chancen ergeben sich durch Mehrwegangebotsquoten, Einwegabgaben, Verbraucherkampagnen oder Preisanpassungen? Und wie sind nationale Maßnahmen mit der geplanten EU-Verpackungsverordnung vereinbar? Diese und weitere Fragen möchten wir nach der Preisverleihung gemeinsam mit wichtigen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutieren.Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de.Datum:Dienstag, 14. November 2023Die Preisverleihung beginnt um 18.30 Uhr, die Podiumsdiskussion um 19.30 Uhr.Ort:DUH-Bundesgeschäftsstelle, DachgeschossHackescher Markt 4, 10178 BerlinTeilnehmende:- Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz- MdB Jan-Niclas Gesenhues, Umweltpolitischer Sprecher Bündnis 90/Die Grünen- MdB Michael Thews, Berichterstatter für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz der SPD-Bundestagsfraktion- Tobias Bielenstein, Leiter Public Affairs und Nachhaltigkeit Genossenschaft Deutscher Brunnen und Geschäftsstellenleiter Arbeitskreis Mehrweg GbR- Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin- Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative MehrwegPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell